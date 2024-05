Poliana Rocha revela motivo da ausência de Leonardo em casa Poliana Rocha, influenciadora digital e mãe do cantor Zé Felipe, tem o hábito de interagir com os fãs no Instagram, abrindo caixinhas...

Poliana Rocha expõe motivo da ausência de Leonardo em casa: ‘Foi uma escolha dele’

Poliana Rocha, influenciadora digital e mãe do cantor Zé Felipe, tem o hábito de interagir com os fãs no Instagram, abrindo caixinhas de perguntas para responder algumas curiosidades. No último domingo (19), a famosa acabou quebrando o silêncio e expondo o motivo do marido, o cantor Leonardo, estar ausente de casa.

