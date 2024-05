Poliana Rocha surpreende ao montar galeria em homenagem a Leonardo Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou atenção ao exibir um espaço especial criado para guardar os prêmios e outras lembranças...

Poliana Rocha monta galeria em homenagem a Leonardo e impressiona: ‘Toda história’

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou atenção ao exibir um espaço especial criado para guardar os prêmios e outras lembranças da carreira do marido. Nesta segunda-feira (27) Poliana gravou a galeria organizada e impressionou com os detalhes minuciosos.

