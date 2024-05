Tati Machado: A estrela do evento 'Revoada' Neste final de semana, Tati Machado teve um papel mais que especial no mega evento anual da Rommanel, renomada marca especializada...

Tati Machado brilha em evento ‘Revoada’

Neste final de semana, Tati Machado teve um papel mais que especial no mega evento anual da Rommanel, renomada marca especializada no mercado de jóias. A apresentadora, que é a garota propaganda da campanha de vendas da empresa, foi a mestre de cerimônia do “Revoada”, que aconteceu no hotel Bourbon, em Atibaia, entre os dias 23 e 26 de maio.

