Whindersson Nunes abre o coração sobre sua luta contra a depressão

Pela primeira vez, Whindersson Nunes desabafa sobre depressão; veja

O humorista Whindersson Nunes utilizou as redes sociais na quarta-feira, 29, para compartilhar com seus fãs um desabafo sobre sua saúde mental. Em seu perfil no X, antigo Twitter, Whindersson, que enfrenta depressão há anos, relatou que pela primeira vez não se sentiu bem durante uma apresentação pública. "Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele.

