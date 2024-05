Lucas Guedes expõe desapontamento com Adriane Galisteu: ‘Pouco caso’ O influenciador Lucas Guedes revelou durante sua participação no 'Sabadou com Virgínia', que ficou desapontado com Adriane Galisteu...

Lucas Guedes expõe desapontamento com Adriane Galisteu: ‘Pouco caso’

O influenciador Lucas Guedes revelou durante sua participação no 'Sabadou com Virgínia', que ficou desapontado com Adriane Galisteu. A revelação foi dada no último sábado (18) durante o programa presidido por Virgínia Fonseca.

