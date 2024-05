Luiz Bacci interrompe transmissão ao vivo do Cidade Alerta para tratar de caso trágico Luiz Bacci, âncora do Cidade Alerta, precisou interromper abruptamente a transmissão ao vivo do programa após uma mensagem de socorro...

Luiz Bacci interrompe transmissão ao vivo do Cidade Alerta para tratar de caso trágico

Luiz Bacci, âncora do Cidade Alerta, precisou interromper abruptamente a transmissão ao vivo do programa após uma mensagem de socorro da irmã. Quem acompanhou o programa desta quinta-feira (30), notou uma reação particular do jornalista, durante uma entrevista ao vivo do programa.

