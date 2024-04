'Hoje em Dia' bate recorde de audiência do ano e consolida segundo lugar isolado

Famosos e TV |Do R7

O programa 'Hoje em Dia' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h O programa 'Hoje em Dia' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h (Edu Moraes/RECORD)

Na última sexta-feira (22), o Hoje em Dia registrou a melhor audiência do ano e, mais uma vez, garantiu o segundo lugar isolado em SP. Em sua faixa completa, das 10h às 11h50, o programa comandado por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro marcou média de 5,3 pontos, pico de 6 pontos e share de 15,8%, contra 2,3 pontos do SBT, que ficou na terceira posição com menos da metade.

Na faixa do quadro Aconteceu no Mundo, das 10h50 às 11h01, a vantagem foi ainda maior: 5,7 pontos x 2,1 do SBT.

No Rio de Janeiro, o programa também registrou a melhor audiência de 2024, além do recorde de participação: 6 pontos de média e 16,3%, respectivamente. O pico foi de 6,7 pontos. Com este resultado consolidou a vice-liderança isolada, já que o SBT marcou média de 1,4 ponto, ficando em terceiro lugar.

