Jefferson da Fonseca reflete sobre a série Até Onde Ela Vai: 'Não é possível passar por essa história sem uma transformação' Veterano do audiovisual brasileiro destaca a dedicação e talento de Louise Clós e Felipe Cunha na série

Jefferson da Fonseca dá vida a Francisco na série Jefferson da Fonseca dá vida a Francisco na série (Divulgação/Seriella Productions)

Com 35 anos de carreira, Jefferson da Fonseca encara o trabalho mais desafiador de sua trajetória, em suas próprias palavras, no papel de Francisco, na série Até Onde Ela Vai, produção exclusiva do Univer Vídeo.

Como pai da protagonista Bárbara (Mel Summers/Louise Clós), ele está presente na jornada completa da personagem e em todos os episódios da produção.

Para dar vida ao patriarca, Jefferson teve uma preparação intensa e valiosa com o diretor Felipe Cunha e a preparadora de elenco Andrea Avancini.

"Para fazer o Francisco, tive a necessidade de fazer uma desconstrução total para permitir que novas questões surgissem, além de uma imersão na própria história da trama”, contou ao R7.com.

Nos primeiros episódios da série, o público acompanha como a crise que atinge a família de Bárbara mina a relação entre Francisco e sua esposa Luiza (Rose Brant), bem como entre os pais e os filhos, ainda crianças e adolescentes.

“Essa série fala de dramas humanos comuns a todos nós. É muito pouco provável que o elenco todo da série não tenha questões particulares que se confundiram com os papéis. Não é possível passar por essa história sem uma transformação”, garantiu.

Ator elogia Louise Clós: "Muito bom estar com ela em cena" Ator elogia Louise Clós: "Muito bom estar com ela em cena" (Divulgação/Seriella Productions)

Ao falar sobre Louise Clós, Jefferson não economizou ao destacar a dedicação e empenho da atriz. A protagonista esteve ao lado do ator durante todo o processo de trabalho na série, do teste ao último episódio:

“A Louise é uma atriz rara. Ela me ajudou muito na construção do Francisco e foi incrível. É muito bom estar ao lado dela em cena e ver o domínio que tem da personagem e a compreensão do contexto, ela 'joga' de modo muito maduro”.

No dia da entrevista, Jefferson tinha acabado de gravar cenas do último episódio de Até Onde Ela Vai e aproveitou para reforçar a qualidade do trabalho de Felipe Cunha como diretor da produção.

Jefferson ressalta força do trabalho de Felipe Cunha na condução do projeto Jefferson ressalta força do trabalho de Felipe Cunha na condução do projeto (Divulgação/Seriella Productions)

“O Felipe é um poeta, ele escreve com a luz, com o silêncio, consegue acessar os atores de modos diferentes e elevá-los. Tem essa percepção e inteligência de como conduzir o seu elenco de maneira diferenciada, pois cada intérprete tem uma maneira de dar resultados e o Felipe compreende isso muito bem, como excelente intérprete que é. A poética dele na direção está muito nesse modo de enxergar as possibilidades de uma troca e da cena. Foi muito valioso”, apontou o ator.

Jefferson está realizado com o trabalho na série e ressaltou o clima harmonioso do set para alcançar uma atuação de excelência.

O clima acolhedor foi fundamental para Jefferson O clima acolhedor foi fundamental para Jefferson (Divulgação/Seriella Productions)

“Poucas vezes na vida, identifiquei um grupo tão imerso, competente e acolhedor. Me senti acolhido de um modo único, o que fez com que aumentasse ainda mais a minha responsabilidade. Na medida em que se é tão bem acolhido, com o suporte emocional e a estrutura técnica necessária para a realização de uma obra como essa, você precisa fazer o seu melhor”.

E o ator completou: “Tenho muito orgulho dessa jornada e espero que todo mundo possa assistir. O público será tocado pela principal mensagem, [que é sobre] a fé e a redenção. É absolutamente possível que, com Deus no coração, consigamos reencontrar nosso caminho e essa felicidade que passamos a vida toda buscando”.

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo. Assista agora!