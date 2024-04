'Jezabel' bate recorde de audiência e share no Rio de Janeiro Em São Paulo, superprodução manteve a vice-liderança isolada com boa vantagem

Alto contraste

A+

A-

'Jezabel' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h 'Jezabel' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h (Reprodução/RECORD)

A trama de Jezabel, exibida na noite de ontem, bateu recorde no Rio de Janeiro e garantiu o melhor desempenho do ano, consolidando a vice-liderança absoluta. Na faixa das 21h01 às 21h55, a novela marcou média de 6,6 pontos, pico de 7,9 pontos e participação recorde de 10,4%. Com o resultado, garantiu mais que o dobro do SBT, que ficou em terceiro lugar com 2,9 pontos de média.

Em São Paulo, a história protagonizada por Lidi Lisboa também manteve o segundo lugar absoluto com média de 5,4 pontos, contra 4,2 do SBT. O pico chegou a 7,1 pontos e o share foi de 8,7%.

Jezabel conta a história da princesa fenícia devota de ídolos que decide se casar com o Rei Acabe (André Bankoff) para impor aos israelitas a adoração aos seus deuses pagãos.

Na RECORD, a superprodução vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h. Todos os capítulos também estão disponíveis no PlayPlus.com.