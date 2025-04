Jussara Moreira elogia Andrea Avancini como preparadora de elenco de Até Onde Ela Vai Novo projeto da Seriella Productions estreia em 2024 no Univer Vídeo; acompanhe as novidades Famosos e TV|Do R7 07/01/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h21 ) twitter

Jussara Moreira e Andrea Avancini trabalham juntas

A preparação de Jussara Moreira para integrar o elenco de Até onde ela vai, novo projeto da Seriella Productions, está a todo vapor!

No Instagram, a atriz fez questão de agradecer a ajuda e parceria de Andrea Avancini, que faz parte do time como preparadora de elenco.

“Que honra! Grande referência da TV brasileira! Estou encantada com a metodologia dela! Pega no nosso pé, nos mostra os pontos fortes e fracos, nos corrige, nos motiva, nos desconstrói inteira para construir uma personagem linda! Amando os puxões de orelha e cada dica preciosa. Além dessa riqueza de conhecimento e vivência, ainda somos agraciados com seu acolhimento e generosidade. Que mulher incrível!”, escreveu.

Carlo Porto, que dará vida ao rei Xerxes em Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD, comentou: “Seja bem-vinda, Ju!”.

Fique ligado! Até onde ela vai estreia em 2024 no Univer Vídeo. Rainha da Pérsia também chega à RECORD neste ano. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

