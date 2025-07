Karoline Lima rebate críticas sobre deixar a filha para viajar com Gui Araújo: ‘Mereço sair e ser feliz’ A influenciadora disse que é a maior responsável pelos cuidados com a filha e negou ser uma mãe ausente Famosos e TV|Do R7 27/01/2023 - 10h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h27 ) twitter

Karoline Lima é mãe de Cecília, de 6 meses

Karoline Lima admitiu estar morrendo de saudades da filha, Cecília, de 6 meses, que está passando alguns dias com a família paterna na Espanha. Entretanto, ao invés de ganhar apoio nas redes, a influenciadora recebeu diversos comentários de haters que criticavam a atitude dela de viajar com Gui Araújo durante os dias que tinha com a pequena.

A modelo decidiu desabafar sobre o assunto e disse que vive em função da filha. “Nenhuma dessas pessoas viu ou me ajudou nos dias em que eu estava à beira de uma depressão por achar que minha vida tinha virado um inf****. Eu mereço, sim, sair, viajar, me divertir, me relacionar com outra pessoa. Mereço ser feliz também. Mereço porque minha filha não é um fardo pra mim, e nada que eu fizer com minha vida pessoal, a Karoline mulher, vai me tornar menos mãe”, começou.

“Sou eu quem convivo, quem cuido, sou eu quem me preocupo, eu quem me cobro. Eu quem crio, eu quem acompanho, eu quem realmente vivo a vida da minha filha. Podem falar, eu não me importo”, completou.

