Léo Santana irá doar parte da venda de ingressos da nova turnê para vítimas do RS A tour Paggodin vai iniciar em agosto e passar por diversas cidades do Brasil

Léo Santana no lançamento da tour Paggodin (Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News - 15.05.2024)

O cantor Léo Santana anunciou nesta quarta-feira (15), durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, que irá reverter R$ 6 de cada ingresso vendido da nova turnê, Paggodin, em doações para o Rio Grande do Sul — ainda não foram divulgados os valores das apresentações. Serão enviados ao estado alimentos, produtos de higiene e o que as instituições solicitarem, para ajudar as vítimas da tragédia que assolou a região.

O artista, de 36 anos, lançou a turnê de pagode, prevista para iniciar em agosto em Belo Horizonte (MG), em um bate-papo com jornalistas. Em setembro, os shows devem ocorrer em Salvador (BA) e na capital paulista.

Léo retornará em outubro para o Rio de Janeiro, onde gravou o audiovisual do projeto, e segue depois para Recife (PE). Em novembro, ele se apresentará em Fortaleza (CE) e em Manaus (AM). E, em dezembro, passará por Curitiba (PR). Para 2025 já há apresentações programadas também. Em janeiro, Léo Santana fará o show em Brasília (DF), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Belém (PA).

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna