Louise Clós compartilha bastidores da caracterização de Bárbara em Até Onde Ela Vai

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo e, na série, o público acompanha a forte história de Bárbara, interpretada com maestria por Louise Clós. Em publicação feita no Instagram, a atriz aproveitou para celebrar a chegada da produção na plataforma de streaming com um vídeo mostrando os bastidores da caracterização da personagem.

“É impossível falar desse trabalho sem falar de equipe. Só posso agradecer. Eles fizeram tudo ser mais leve, cuidadoso e protegido. Arte é geração de emprego, muita dedicação e amor pelo que se faz. É encontro. Felipe Cunha, parabéns por orquestrar esse time lindamente e obrigada pela confiança em mim quando nem eu imaginei ser capaz de tanto", agradeceu a atriz.

Confira a publicação:

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo. Assista agora!