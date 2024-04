Famosos e TV |Do R7

Mel Summers compartilha registros de seu trabalho como Bárbara em Até Onde Ela Vai Atriz mirim recebeu elogios de Louise Clós, Andrea Avancini, Jussara Moreira e Felipe Cunha, diretor da série do Univer Vídeo

Mel Summers vive a infância de Bárbara na série Mel Summers vive a infância de Bárbara na série (Reprodução/Instagram)

Mel Summers compartilhou com o público no Instagram alguns registros de seu trabalho como Bárbara em Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo.

Louise Clós, que assume o papel da protagonista ao longo da trama, escreveu: "Mini eu. Você é tudo".

Andrea Avancini, preparadora de elenco, disse: "Linda! Arrasou, querida!".

Jussara Moreira, a Simone na trama, revelou: "Sou fã!".

Felipe Cunha, diretor da série, deixou um comentário carinhoso para a atriz mirim.

Confira:

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo. Assista agora!

Elenco e equipe celebram o sucesso da série Até Onde Ela Vai:

share Elenco e equipe de Até Onde Ela Vai celebraram o sucesso da série em evento organizado pela Seriella Productions em um cinema da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após a exibição dos primeiros episódios, os atores contaram qual foi a sensação de ver o projeto ganhar vida e emocionar o público com a história de redenção e fé de Bárbara (Louise Clós), baseada em fatos reais