No X, público critica Brenno, Vinigram e Hadad enquanto elogiam Cel Na noite da última terça (28), a formação da Zona de Risco movimentou a rede social

Os internautas acompanharam tudo que aconteceu na Mansão e não deixaram barato na web (RECORD/Edu Moraes)

Foram quase 20 mil publicações na rede durante a exibição de A Grande Conquista 2, na RECORD. Os assuntos mais comentados giraram em torno das possíveis acusações de homofobia ditas por Brenno e Vinigram sobre Kaio.

A expressão “Kaio merece respeito” foi levantada em vários posts. Para o cantor, o público aponta que ele foi incoerente após o embate da semana passada com Anahí.

Também mereceram destaque as críticas sobre o comportamento agressivo de Hadad durante a votação, interrompendo as falas dos outros Conquisteiros e até, segundo os posts, sendo machista. Comentários como “palestrinha” e “disco riscado” marcaram o X. O público comemorou quando Rachel o interrompeu para seguir com a votação.

Os internautas ficaram de olho no momento em que Liziane Gutierrez se emocionou e a acusaram de vitimismo. Além disso, mereceu atenção do público da rede social a discussão e a rivalidade com Edlaine.

Cel recebeu elogios por sua evolução no modo de se comunicar. Os posts indicaram que ele falou de forma clara e segura durante a votação.

E ainda: a torcida de Bruno Cardoso se mobilizou com desejos de pronta recuperação do participante. Já a rejeição à Dona Geni cresceu. Ela foi criticada por cobrar Kaio e dominar a cozinha.

Depois da formação da Zona de Risco, o X ficou agitado com especulações sobre indicados e estratégias para a Prova da Virada, que acontece hoje.

Confira o top 5 dos Conquisteiros mais comentados no X durante a terça-feira:

1 – Vinigram

2 – Bruno Cardoso

3 – Anahí

4 – Cel

5 - Hadad

Fonte: Relatório Stilingue

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.