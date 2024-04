Olivetti Herrera interpreta Alberto em Até Onde Ela Vai: "Homem maduro e íntegro" Ator explicou todo o processo de construção do personagem para a série que estreia no dia 11 de março no Univer Vídeo

Olivetti Herrera está no elenco de Até Onde Ela Vai (Julien Pereira/Divulgação)

Olivetti Herrera interpreta Alberto, homem bonito e charmoso que faz parte da trajetória da protagonista Bárbara (Louise Clós) na série Até Onde Ela Vai. Em entrevista ao R7, o ator explicou todo o processo de construção do personagem, elencou os desafios de gravar em locações e elogiou o empenho e a união da equipe responsável pelo projeto.

"Quando recebi o roteiro, fiquei muito contente porque é um personagem que, à primeira vista, parecia fácil de se fazer, um cara 'bonitão' e gente boa, mas todo ser humano tem camadas e defeitos, então, tive que descobrir como entregar o Alberto ao público de forma verdadeira".

Para construir o personagem, Herrera contou com a ajuda da preparadora de elenco Andrea Avancini. "Ela tem um olhar muito bom. A Andrea entendeu e pensou em cada papel com carinho. Apresentamos nossas propostas, apenas baseadas na leitura, e chegamos como um diamante bruto que ela foi lapidando. Durante a preparação, descobrimos muitas coisas boas sobre o Alberto e entendemos que ele é muito mais do que sua aparência, é um homem maduro e íntegro. O que mais chama atenção nele, com certeza, não é a beleza, é a maturidade e a forma como ele trata a Bárbara".

Louise Clós e Olivetti Herrera posam juntos nos bastidores Louise Clós e Olivetti Herrera posam juntos nos bastidores (Arquivo Pessoal)

Na trama, Bárbara e Alberto aparecem juntos em cena, mas, na vida real, Herrera e Louise não se conheciam. Por isso, o ator, que mora em São Paulo, decidiu passar um tempo no Rio de Janeiro para se dedicar ao trabalho. "Logo no primeiro encontro no set, rolou empatia, parceria e troca entre eu e a Louise. Quando fizemos os primeiros ensaios, houve um respeito mútuo e tudo funcionou muito bem".

O diretor-geral da série, Felipe Cunha, também contribuiu para que os atores desenvolvessem uma relação de proximidade. "No segundo encontro, o Felipe nos acompanhou para entender se tinha alguma química entre nós. Ele fez um trabalho muito bacana. Nos colocou deitados, olhando um para o outro, e pediu para que falássemos um pouco sobre nós. Isso nos ajudou a criar intimidade. Foi essencial".

Apesar da tranquilidade nos ensaios, o primeiro dia de gravação foi marcado por grandes emoções. "Seria muita pretensão de um ator, que está há anos no mercado como eu, falar que foi supertranquilo. Quando iniciamos um novo projeto, é importantíssimo que nos esvaziemos de tudo o que já fizemos para começar do zero. É muito prazeroso passar por esse processo de construção do personagem, porque quando vamos gravar a primeira cena, é como se estivéssemos estreando. Senti o mesmo friozinho na barriga", contou.

Herrera é Alberto na série Herrera é Alberto na série (Arquivo Pessoal)

Para o ator, o maior desafio do projeto foi gravar em locações espalhadas pelo Rio de Janeiro. "Precisamos estar muito atentos aos personagens para que as cenas fluam. É difícil gravar em locação, passa ônibus, caminhão, tem construção ao lado. E não podemos perder o foco do que estamos fazendo. Depois de anos atuando só no teatro, me joguei nesse trabalho porque sabia que seria desafiador".

Herrera ainda fez questão de elogiar e demonstrar seu carinho pela equipe de Até Onde Ela Vai: "Todos são maravilhosos e cuidam uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. A dificuldade de gravar em locações é absurda, não conseguimos parar a cidade. Mas, juntos, fizemos de tudo para dar certo e funcionou. O público verá uma série linda e produzida completamente fora dos estúdios".

Assista ao trailer oficial da série Até Onde Ela Vai:

Para acompanhar a trajetória de Alberto, não perca a estreia da série Até Onde Ela Vai no dia 11 de março no Univer Vídeo.