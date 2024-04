Alto contraste

Programas da noite na RECORD batem recordes no Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (13), a RECORD registrou vários recordes de audiência e também de participação, na programação do Rio de Janeiro.

A superprodução Jezabel, exibida na faixa das 21h01 às 21h55, garantiu o melhor desempenho do ano na praça fluminense e conquistou o segundo lugar absoluto com mais que o dobro do SBT. A média, que foi recorde, foi de 7 pontos, contra 3,1 pontos da terceira colocada. O pico atingiu 8,9 pontos e a participação também foi a melhor do ano: 10,8%.

Na sequência, Gênesis também registou recordes no Rio de Janeiro, conquistando a segunda maior audiência, além do maior share no Rio de Janeiro na faixa das 21h55 às 22h49. A trama, que conta a história da criação do mundo, registrou 6,2 pontos de média, pico de 7,6 pontos e share recorde de 10,3%. Já o SBT ficou na terceira posição com 3,8 pontos de média.

A exibição do quarto episódio de Patrulha das Fronteiras, apresentado por Reinaldo Gottino, teve média recorde de 4,1 pontos, pico de 5,2 e também o maior share, de 8,4%, em seu horário de exibição, das 22h48 às 23h56. Com o resultado, ficou na vice-liderança isolada com larga vantagem em relação ao SBT, que registrou 2,8 pontos.

A série Chicago P.D. Distrito 21 teve o melhor desempenho do ano, com média recorde de 3,2 pontos e share de 9,3%, contra 2,1 do SBT. O pico registrado foi de 3,8 pontos, ficando, isoladamente, na segunda posição. O horário de exibição foi de 23h56 à 00h38.

O JR 24h, no ar de 00h38 à 00h45, comandado por Lidiane Shayuri, marcou, pela segunda vez, o segundo melhor índice do ano, com 2,6 pontos de média, consolidando o segundo lugar isolado, já que o SBT ficou com 2,0 pontos. O pico foi de 3,4 pontos e o share de 8,7%.

A média na faixa da noite, das 18h à meia-noite, também repetiu a segunda maior audiência e share: 6,5 pontos de média e 11,3%, respecticamente. O SBT marcou média de 3,3 pontos.