RECORD abre vantagem de quase dois pontos sobre a concorrente com exibição de jogo do Paulistão Emissora registrou 7,2 pontos de média, enquanto o canal terceiro colocado, o SBT, marcou 5,8.

Paulistão 2024 é transmitido pela Record TV Paulistão 2024 é transmitido pela Record TV (Reprodução / Record TV)

A transmissão da partida entre Red Bull Bragantino e Santos - que terminou com a vitória dos donos da casa por 1 a 0 - fez a RECORD abrir quase dois pontos de vantagem sobre a concorrente no ranking de audiências. Com o resultado, a emissora e garantiu o segundo lugar isolado.

Com a bola rolando, a RECORD marcou 7,2 pontos de média, pico de 8,5 e share de 12,9%, enquanto o SBT, que ficou em terceiro lugar, no mesmo período, registrou 5,8 pontos de média.

A bola volta a rolar na tela da RECORD no próximo domingo, às 18h, com a transmissão da partida entre Ituano e São Paulo, duelo válido pela última rodada do Paulistão 2024.

