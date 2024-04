RECORD bate recorde de audiência e share na média dia em SP

Alto contraste

Nesta quarta (14), a RECORD registrou a melhor audiência e share do ano na faixa de todo o dia, em São Paulo, e consolidou o segundo lugar isolado. Das 7h à meia-noite, a emissora teve o melhor desempenho com média de 6,6 pontos e share de 14,2%, contra 3,6 pontos do SBT, que ficou na terceira posição com três pontos a menos.

A última vez que a RECORD alcançou este resultado foi em 28 de setembro de 2023.

No Rio de Janeiro, a média alcançada foi de 5,1 pontos com share de 10,7%, contra 2,1 pontos de média do SBT, garantindo a vice-liderança absoluta.