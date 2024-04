RECORD consolida o segundo lugar isolado nas médias dia e 24h em São Paulo No Rio de Janeiro, emissora também é vice-líder com larga vantagem

(Reprodução / RECORD)

A RECORD garantiu o segundo lugar isolado nas médias dia e 24h desta quinta-feira (21) em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com jornalismo e entretenimento ao vivo, novelas e séries, a emissora venceu a terceira colocada com larga vantagem.

Na média dia, das 7h à meia-noite, registrou em São Paulo 5,4 pontos de média com share de 13,3% contra 2,9 pontos de média do SBT, que ficou na terceira posição. No Rio de Janeiro, a média foi de 5,3 pontos com share de 12,4%. O SBT ficou com menos da metade: 2,1 pontos.

Na média 24h, a RECORD também consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo com média de 4,2 pontos e share de 12,3%, contra 2,7 pontos do SBT.

E no Rio de Janeiro, consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro da terceira colocada: 4 pontos x 1,9 ponto. O share foi de 11,2%.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP E GRJ