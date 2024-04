Rose Brant comenta cenas intensas de Até Onde Ela Vai: 'Mexeram muito comigo'

Famosos e TV |Gabriel Alberto, do R7

Rose Brant tem mais de trinta anos de carreira e vive Luiza em Até Onde Ela Vai Rose Brant tem mais de trinta anos de carreira e vive Luiza em Até Onde Ela Vai (Divulgação/Seriella Productions)

Atriz, cantora, bailarina, artista plástica e premiadíssima no teatro, Rose Brant é multifacetada e explora diversas vertentes da arte nos mais de 30 anos de carreira. Em Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, Rose é Luiza, mãe da protagonista Bárbara (Louise Clós) e esposa de Francisco (Jefferson da Fonseca).

Presente na história do início ao fim, Rose revelou como foi interpretar a personagem que atravessa a saga de Bárbara, da infância à vida adulta.

“Foi lindo. Senti que eu era o elo entre as atrizes [Mel Summers e Louise Clós], entre a [fase] criança e a adulta, esse colo de mãe”, apontou.

Rose tem cenas fortes ao lado de Jefferson da Fonseca e do elenco infantil nos primeiros episódios Rose tem cenas fortes ao lado de Jefferson da Fonseca e do elenco infantil nos primeiros episódios (Divulgação/Seriella Productions)

Nos primeiros episódios da série, Rose encara cenas fortes ao lado de Jefferson da Fonseca e Mel Summers, durante o momento difícil que a família passa.

"Essas cenas foram difíceis de serem realizadas, mexeram muito comigo. Fiquei bastante impactada nos dias das gravações, não conseguia descansar direito. Poder falar sobre a relação da violência, e como lidar com esse lugar da nossa própria infância enquanto outras tantas histórias acontecem neste mesmo exato momento, é uma honra. É muito sério e são assuntos que a gente precisa, sim, revisitar”, destacou.

Na série, Rose teve a oportunidade de cantar em uma das cenas, o que a emocionou e a pôs em contato com outra arte a qual se dedica.

Atriz destaca a importância de se falar sobre os temas abordados na série Atriz destaca a importância de se falar sobre os temas abordados na série (Divulgação/Seriella Productions)

“Essa canção iluminou a cena. Foi muito verdadeira e intensa. Trouxe um sentido de transformação, desse encontro com Deus. A própria canção fala sobre isso, buscar essa luz divina e entregar a vida a Ele. A personagem faz isso e eu também fiz. Foi um momento de entrega plena, tanto da atriz quanto da personagem”.

A ligação com a música é forte em Rose, que lançou o álbum No Colo da Flor e, atualmente, está pré-produzindo um trabalho autoral.

“Sempre trabalhei com teatro e música. Ela me preenche e mostra ser um caminho que tenho que viver isso intensamente. A música toma conta de todos nós e está intrínseca a mim. Eu estudo, me dedico e adoro”, garantiu.

Rose aproveitou para elogiar a habilidade de Felipe Cunha na direção de Até Onde Ela Vai:

“É um diretor maravilhoso, habilidoso e criativo, conduziu com maestria tudo”.

Rose se emociona ao destacar o trabalho em equipe nas gravações da série Rose se emociona ao destacar o trabalho em equipe nas gravações da série (Divulgação/Seriella Productions)

Com o fim das gravações e quase todos os episódios já disponíveis no Univer Vídeo, a atriz expressou gratidão por fazer parte do projeto.

“Alegria de dever cumprido, de ter vencido todos os desafios. E [também] pela união de todos pelo trabalho. Isso me moveu o coração e me deixou muito emocionada porque vi brilho nos olhos de cada um envolvido na equipe, cada um dando tudo de si. Dificuldades acontecem, mas esse comprometimento e amor eu vi presente e não tem preço”.

Para o público, Rose tem um pedido: “Que as pessoas se emocionem conosco. É uma história muito intensa”.

Fique ligado! Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo.

Elenco e equipe celebram o sucesso da série:

Elenco e equipe de Até Onde Ela Vai celebraram o sucesso da série em evento organizado pela Seriella Productions em um cinema da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após a exibição dos primeiros episódios, os atores contaram qual foi a sensação de ver o projeto ganhar vida e emocionar o público com a história de redenção e fé de Bárbara (Louise Clós), baseada em fatos reais