Teledramaturgia da RECORD assegura a vice-liderança isolada em São Paulo e Rio de Janeiro Todas as produções venceram a terceira colocada com larga vantagem, nesta quinta (22).

Emissora fica na vice-liderança em audiência (Divulgação/RECORD)

A Terra Prometida

Exibida nesta quinta (22), "A Terra Prometida" conquistou em São Paulo 6,1 pontos de média contra 2,1 pontos do SBT. O pico alcançou 6,7 pontos e participação chegou a 15,5%, superando a concorrência durante a faixa das 15h30 às 16h37.

Já no Rio, a produção protagonizada por Sidiney Sampaio bateu pico de 6,7 pontos e participação de 13,3%. Na média, a trama marcou 6 pontos, mais que o dobro da concorrente que registrou na mesma faixa 2,4 pontos.

"A Terra Prometida" conta a história de Josué (Sidney Sampaio), que conduziu seu povo com coragem, determinação e fé após a morte de Moisés.

Jezabel

A superprodução "Jezabel" exibida, das 21h às 21h55, garantiu nesta quinta (22) na capital paulista, 5,3 pontos de média, share de 8,3%, além de 7 pontos de pico. No embate, o SBT, que exibia novelas, ficou em terceiro lugar com 4 pontos de média.

Na capital fluminense, a história da princesa fenícia obteve média de 5,6 pontos, com pico de 7,8 pontos. Com este resultado, a obra garantiu mais que o dobro da audiência do SBT, que foi de 2,4 pontos na mesma faixa. O share chegou a 8,5%.

A superprodução "Jezabel" interpretada por Lidi Lisboa, conta a história da princesa fenícia devota de ídolos, que decide se casar com o Rei Acabe (André Bankoff) para impor aos israelitas a adoração aos seus deuses pagãos.

Gênesis

A obra bíblica "Gênesis" exibida das 21h55 às 22h45, garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo com 5 pontos de média, 5,7 pontos de pico e share de 8,5%. Na batalha, o SBT, que exibia novelas, registrou 3,7 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o capitulo polêmico que mostrou Caim matando o irmão Abel e recebendo o castigo de Deus, cravou média de 4,7 pontos, com pico de 5 pontos e share de 7,5%. Com este resultado, a trama bíblica da RECORD ficou na vice-liderança isolada com ampla vantagem em relação ao SBT, que obteve 2,3 pontos na mesma faixa.

"Gênesis" é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem a direção geral e artística de Edgard Miranda

Todas as novelas vão ao ar de segunda a sexta-feira, na tela da RECORD e também estão disponíveis no PlayPlus.com.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP/GRJ