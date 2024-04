'The Love School' consolida o segundo lugar isolado na audiência Programa abordou o tema "Quando um se entrega mais que o outro no relacionamento" e alcançou 3,1 pontos

Alto contraste

A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso comandam o 'The Love School' Renato e Cristiane Cardoso comandam o 'The Love School' (Divulgação/RECORD)

No último sábado (23), The Love School garantiu o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo. Na faixa do meio-dia às 13h, o programa, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, registrou 3,1 pontos de média, pico de 5,1 pontos e share de 7,2%. O SBT ficou em terceiro lugar com média de 2,6 pontos.

O tema abordado foi "Quando um se entrega mais que o outro no relacionamento" e os professores falaram sobre os motivos que levam as pessoas a se desligarem de seus parceiros.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP