Transmissão de Botafogo-SP x Corinthians bate recorde de audiência às quartas

Botafogo, Corinthians, Paulistão 2024 Botafogo, Corinthians, Paulistão 2024 (Celio Messias/Ag. Paulistão )

Dentre todas as partidas que a RECORD exibiu às quartas-feiras, o duelo entre Corinthians e Botafogo-SP foi o jogo do meio da semana com maior audiência desde o início do Paulistão. A emissora registrou mais que o dobro da média da terceira colocada e garantiu o segundo lugar isolado no ranking de audiências.

Com a bola rolando, a transmissão foi ao ar entre às 21h35 e 23h32 e atingiu 9 pontos de média, pico de 10,2 e share de 15,3%. Na mesma faixa de horário, o SBT, que ficou em 3º lugar, atingiu média de 3,8 pontos, menos da metade.

O Timão goleou, fora de casa, o Botafogo-SP, pelo placar de 4 a 1. Em dois jogos, foi a segunda vitória consecutiva do treinador António Oliveira no comando técnico do Corinthians.

O clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo (18) para o clássico contra o Palmeiras, com transmissão exclusiva da RECORD.