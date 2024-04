Assista ao trailer oficial da série Até Onde Ela Vai Produção exclusiva do Univer Vídeo estreia no dia 11 de março

Da infância repleta de montanha-russa emocional à vida adulta problemática, Bárbara vai mostrar que o dia em que uma mulher realiza seu maior sonho, pode dar início ao seu pior pesadelo. E você, com certeza, vai se questionar Até Onde Ela Vai. A série exclusiva do Univer Vídeo estreia no dia 11 de março. Baseados em uma história real, os episódios irão te emocionar e surpreender.