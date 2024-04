Cine R7 |Vivian Masutti, do R7 e Vivian Masutti

Absurdo do Holocausto volta a chocar com a estreia de 'Uma Vida - A História de Nicholas Winton' Filme estrelado por Anthony Hopkins conta a vida de corretor da bolsa que virou herói ao salvar centenas de crianças na 2ª Guerra

Alto contraste

A+

A-

O ator Anthony Hopkins em cena do filme 'Uma Vida - A História de Nicholas Winton' O ator Anthony Hopkins em cena do filme 'Uma Vida - A História de Nicholas Winton' (Divulgação)

Cinco dias após Zona de Interesse levar o Oscar de melhor filme internacional por jogar na cara do público a normalidade com que vivia a família de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz, mais uma trama real ambientada na Segunda Guerra chega aos cinemas nesta quinta-feira (14): o aguardado Uma Vida - A História de Nicholas Winton.

Estrelado por Anthony Hopkins, o longa também se propõe a mostrar como pessoas absolutamente ordinárias se destacaram durante o conflito.

Se, na produção de Jonathan Glazer, Höss se transforma em um monstro que sistematizou a morte de mais 1 milhão de judeus em Auschwitz, em Uma Vida, Winton vira herói ao salvar centenas de crianças tchecas e eslovacas.

O filme se passa em dois tempos diferentes. O primeiro mostra como Winton se envolveu no resgate dos refugiados após viajar para Praga, em 1938, meses antes da chegada das tropas alemãs.

Chocado com a situação dos judeus nos guetos, principalmente das crianças, sujeitas ao frio, à fome e às doenças, o corretor da bolsa decide usar tudo o que tem para tirar elas de lá — o que em certa medida lembra o clássico A Lista de Schindler, de Steven Spielberg.

Durante os meses que antecederam a invasão de Hitler, Winton correu contra o tempo para criar um comitê responsável por financiar o resgate de 669 meninos e meninas e encaminhá-los a famílias britânicas dispostas a adotá-los.

Os nazistas cruzaram a fronteira da Tchecoslováquia justamente no dia em que o maior grupo de crianças — eram 250 — embarcava rumo à Inglaterra. Elas foram arrancadas do trem e o britânico nunca se perdoou por não conseguir salvá-las.

E é aí que o espectador é levado à década de 1980, onde encontra Hopkins como Winton, ainda se torturando por não ter feito mais. Ele só se livra dessa culpa quando, graças a um programa de TV popular, em cena emocionante, encontra-se com dezenas de pessoas que salvou, todas já adultas, profundamente gratas.

Foi a filha de Winton, Barbara, quem escreveu o livro que deu origem à produção, publicado no Brasil pela editora Cultrix. Na pele de seu pai, um Hopkins sem defeitos devolve a destreza de atuação pela qual ganhou, em 2021, o Oscar por, ironicamente, um filme chamado Meu Pai.

VEJA MAIS: Cerimônia relembra 75 anos da liberação do campo de Auschwitz

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Uma cerimônia com a presença de diversos líderes mundiais relembrou, nesta segunda-feira (27) a libertação dos campos de extermínio nazistas de Auschwitz, na Polônia. Estima-se que mais de 1,2 milhão de prisioneiros, em sua maioria judeus, morreram durante os mais de cinco anos em que os campos foram operados pelo Terceiro Reich Leia também: Na Alemanha, lembrar Holocausto é fazer advertência sobre o futuro