Rock in Rio anuncia a banda Pato Fu como uma das atrações do festival Os mineiros de Belo Horizonte serão uma das atrações em dia onde também tocam NX Zero, Lulu Santos, One Republic, James e Imagine Dragons

Alto contraste

A+

A-

Pato Fu (Reprodução/Instagram/@patofu)

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (23) a banda Pato Fu como uma das atrações confirmadas para o festival. Os mineiros de Belo Horizonte vão se apresentar em 14 de setembro, no mesmo dia do NX Zero e Imagine Dragons.

Esse é o retorno da banda mineira para o festival. Até então, a primeira e única apresentação do Pato Fu foi no Rock in Rio III, em 2001, em apresentação nostálgica com destaque na imprensa carioca e internacional.

Dias antes do show, a vocalista Fernanda Takai acabou sofrendo um ferimento no dedo. Durante apresentação o corte abriu, mas não impediu a vocalista da banda mineira de se apresentar. Mesmo sangrando!

O feito não passou despercebido para os jornais cariocas, que acabaram chamando a performance como o “dedo sangrento” de Takai.

Publicidade

A performance musical chamou a atenção da mídia internacional. Listada na época pela revista americana Time como uma das 10 melhores bandas fora dos Estados Unidos, o Pato Fu foi definido como “pop rock bem-humorado e carregado de som eletrônico”.

Em 2024, o Pato Fu irá se apresentar no dia do Pop Rock com a participação de Érika Martins, vocalista da banda Penélope. Ela já trabalhou com Fernanda Takai, ano passado, no lançamento do single Céu de Planetário.

Publicidade

Fica um pitaco. Caso não se lembre, Érika Martins é a voz feminina que canta com o Raimundos em A Mais Pedida, hit de Só no Forevis (1999). Igual ao Pato Fu, ela também tocou no Rock in Rio III.

Para o podcast Repórter Record TV Minas, Fernanda Takai e John Ulhoa contaram sobre os bastidores do “dedo sangrento”, e suas experiências como público no Rock in Rio. Da plateia para o palco!

Quer saber mais? Ouve lá!