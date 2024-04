Medina, para com isso e libera logo o dia do Metal no Rock in Rio deste ano Dia do Rap, Dia do Dance, Dia do Pop... Para com isso, Medina, vamos: eu quero um dia só de Rock “pesado” no maior festival que acontece aqui no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Sepultura (Reprodução/Instagram/@sepultura)

Ainda há um dia em aberto, sem nenhuma banda definida, no principal festival internacional de música que acontece no Brasil, o Rock in Rio , em setembro deste ano no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (10) o evento anunciou pelas redes sociais DJ Snake como atração para o dia 14 de setembro, até então o único dia do “rock” no Rock in Rio.

Na semana passada, Nx Zero, Deadmau5, 21 Savage e Akon foram confirmados pelo festival, com a divulgação do mapa da Cidade do Rock, com mudanças no tamanho e localização de palcos, conforme já divulgado pelo R7.

Com isso, os sete dias do festival começam a se desenhar, com a pegada do que vai rolar em cada data. Rap, Pop Rock, mais Pop, Música eletrônica... até Dance e World Music esboçam o que está por vir no Rock in Rio.

Publicidade

O que parece ser incapaz de saciar a sede de quem vive de rock. Como diria o forrozeiro Zenilton (a voz presente no primeiro álbum dos Raimundos de 1994), “Para com isso logo, eu quero é Rock!”

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Travis Scott é a atração principal no dia em que também tocam Matuê feat WIU e Teto

Para com isso, Medina, vamos, eu quero é Rock!

Publicidade

E o dia 15? O que se aguarda no horizonte para o último dia a ser divulgado no Rock in Rio deste ano?

Para os amantes do Metal, seguindo a tradição do festival, aguarda-se que pelo menos um dia seja dedicado para os amantes do “som pesado”.

Publicidade

Slayer, Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Scorpions, Judas Priest... a lista é gigante das bandas de rock mais pesadas do mundo que já tocaram no festival.

Na perspectiva de que domingo (15) seja realmente um dia dedicado ao Metal, qual seria sua banda headliner que faria você investir seu escasso dinheirinho rumo aos cofres deste imponente festival?

Mago de Oz

Mago de oz Mago de oz (Divulgação/magodeozoficial.com)

Conheci Mago de Oz na pandemia “Al calor de algunas cervezas, Esperando el día del juicio final, Si es verdad que es el fin de la humanidad Que nos pille borrachos de verdad”. Que banda fantástica espanhola de folk metal, com tanta presença na América Latina, e que jamais tocou no Brasil.

Acho que o Rock in Rio, para um possível dia do Metal, precisa disso! De algo INÉDITO, PORRADA, PELA PRIMEIRA VEZ, capaz de impactar e te fazer ir ao Rio de Janeiro, mesmo que seja para somente um dia de festival. Se não conhece Mago de Oz recomendo ouvir Ira Dei (2019). Que trabalho!

No site oficial o último show confirmado será dia 2 de setembro em Valladolid (Espanha). Perfeitamente capaz de trazê-los ao Rock in Rio.

Sepultura

Olha que legal! Na agenda oficial do Sepultura, na turnê de despedida de banda, está com a segunda quinzena de setembro em aberta. Perfeito para mais uma apresentação no Rock in Rio, certo? Sepultura é uma das bandas que mais tocaram no festival (nem te conto a artista que mais tocou por lá). Normal uma apresentação desta última turnê no festival carioca.

O que não seria normal, e seria extraordinário, seria um show especial do Sepultura cheio de participações especiais. Não essas “farofadas” pré-programas com artistas genéricos na história da banda. Imagina um especial do Sepultura revivendo o histórico show de 1986, no antigo Esporte Clube Ginástico, em Belo Horizonte, tocando junto com Overdose e Mutilator? Seria Porrada! Seria a despedida perfeita e definitiva. A última apresentação do Sepultura no Rock in Rio! Caramba, Medina... você pode cara! Seria a ressurreição completa do espírito que é o festival, dos anos 80, nos dia de hoje.

Electric Light Orchestra

Rock in Rio tem cara. Tem cheiro. Tem tudo que representa o novo, o experimental, o inédito. Mesmo que seja um velho som com uma nova roupagem. Eletric Ligth Orchestra nunca tocou no Brasil. Nem no auge, na década de 70 e 80. Eu não sou fã destes “retornos de quem não foram”... mas eu iria em um Rock in Rio para ouvir Roll Over Beethoven. Não é banda para o dia do Metal... caberiam perfeitamente no dia 14. Pena que a agenda deles lotada em setembro com shows nos Estados Unidos.

Crashdïet

O blog Essa Eh do Rock já te falou, por aqui, sobre essa onda de glam rock sueco que inunda a Europa. Então... acho o metal bronzeado a cara do Rock in Rio. Como o festival não tem um dia só para o Glam Rock? Crashdïet, HardCore Superstars, Crazy Lixx... caraca... pode até por Guns N’ Roses como atração principal... mas traga Steel Panther e Twisted Sister para tocar em um mesmo dia cara... e lotado de novas bandas nacionais... com Wig Wam (banda da trilha sonora da série o Pacificador).

É a cara do Rio de Janeiro. É a cara deste modismo entre artistas e influenciadores digitais. É combustível, cara. Só falta a faísca e... bomba!