Chappell Roan é queridinha de Elton John, abriu shows de Olivia Rodrigo e vai virar sua nova paixão pop

Chappell Roan está viralizando na web e ganhando mais fãs (Reprodução/Instagram/chappellroan/luxxienne)

Chappell Roan, cantora e compositora estadunidense de 26 anos, está ganhando cada vez mais atenção nas redes sociais e espaço no mundo da música. O nome artístico escolhido por ela é uma homenagem ao avô, chamado Dennis Chappell, misturado com a música favorita dele: The Strawberry Roan, de Marty Robbins. A jovem nasceu na pequena cidade de Willard, no estado do Missouri (EUA), e lança suas próprias canções desde os 17 anos, mas vem se tornando mais conhecida do grande público nos últimos dois anos.

Chappell faz um delicioso som pop, mas com toda a energia de uma estrela do rock. Suas letras têm um certo humor e sua performance é carregada de teatralidade. A própria definiu seu trabalho como um “pop sombrio com tons de balada”.

No palco, a artista entrega muita atitude. Recentemente, ela se apresentou pela primeira vez no festival Coachella, em Indio, nos EUA, e acumulou elogios do público e da crítica por seu show emotivo e eletrizante.

Convidada para abrir alguns dos shows da turnê mais recente de Olivia Rodrigo, a “GUTS World Tour”, ela ganhou uma plataforma para que mais pessoas conhecessem seu trabalho, tanto é que seu álbum de estreia, chamado The Rise and Fall of a Midwest Princess, lançado em setembro de 2023, passou a ter muitas reproduções, meses após ser lançado.

Chappell Roan abriu shows da atual turnê da cantora Olivia Rodrigo (Reprodução/X/ChappellRoan)

A música Good Luck, Babe! é o grande sucesso de Chappell até aqui, viralizando nas redes sociais e ultrapassando a marca de 40 milhões de streamings no Spotify, tendo recebido mais de 3 milhões de plays em apenas um dia. A faixa também é a responsável pela primeira aparição da artista na Billboard Hot 100, parada musical de maior prestígio nos EUA, na posição 77. Atualmente, Good Luck, Babe! se encontra na posição 44. Também no Spotify dos EUA, a canção chegou ao 5º lugar. Globalmente, a música já teve pico de 29 entre as 50 mais tocadas.

Chappell escreve praticamente todas as suas músicas e tem trabalhado bastante com Dan Nigro, compositor que é queridinho da própria Olivia Rodrigo, com quem ele fez hits como Drivers License, Bad Idea, Righ?, Deja Vu e Good 4 U. Ele também está por trás de outras pérolas do pop como Maniac, de Conan Gray (outro amigão de Olivia) e So Hot You’re Hurting My Feelings, da fantástica Caroline Polachek.

Visual de Chappell Roan mistura elementos teatrais (Reprodução/Instagram/chappellroan/ryanleeclemens)

Já “Good Luck, Babe!” é assinada por Chappell, Dan e Justin Tranter, outro compositor de sucessos pop como Believer, da banda Imagine Dragons, 911, de Lady Gaga, Cake By The Ocean, da banda DNCE, Hands to Myself, de Selena Gomez, Issues, de Julia Michaels, e até Sorry, de Justin Bieber. Ou seja, além de se mostrar uma ótima compositora, ela está cercada de nomes de peso.

Mais uma prova do crescimento orgânico de Chappell na web é que no mês de março a playlist This Is Chappell Roan, que apresenta seu trabalho ao público, tinha sido salva cerca de mil vezes. Em abril, ela bateu os 10 mil saves. Páginas de fãs que acompanham Chappell costumam publicar diariamente o número de reproduções de suas músicas, e ela realmente não para de subir.

Looks like opening for Olivia Rodrigo turbo-charged the ascendency of Chappell Roan: pic.twitter.com/Y6YHO5HT1p — Sam Stryker (@sbstryker) April 16, 2024

Aprovada por grandes nomes da música, como Elton John, Chappell vai ganhando ainda mais força. O lendário cantor e compositor chamou a novata para participar de seu programa de rádio e chegou a eleger Red Wine Supernova, música mais ouvida de Chappell nas plataformas de streaming, como uma de suas favoritas de 2023. Atualmente, a canção ultrapassa a marca de 47 milhões de reproduções. O mais fofo sobre isso é que Chappell fazia covers no YouTube no início da carreira, entre eles de Elton John.

E se ela está no radar de muita gente somente agora, outros famosos já apostavam em Chappell há muito tempo. Recentemente, tweets antigos do cantor Troye Sivan falando sobre ela voltaram a circular. Em 2014, ele tweetou sobre ela: “Eu estou com essa garota de 16 anos no meu repeat por 2 meses. Vocês PRECISAM ouvir isso, pessoal – mandem um pouco de amor”. Além disso, uma foto de 2015 mostra Troye, Chappell e o influenciador Connor Franta juntos.

unblocked memory: troye sivan and chappell roan in 2015 pic.twitter.com/Ba1Yp6LSvf — leon (@skyferrori) April 21, 2024

Além da parte artística, a cantora também se envolve em assuntos importantes e não tem medo de se posicionar, seja no palco, em entrevistas ou nas redes sociais, o que a torna ainda mais interessante de seguir.

Makes de Chappell Roan chamam a atenção nas redes sociais e nos palcos (Reprodução/Instagram/chappellroan/luxxienne)

Chappell Roan é uma daquelas artistas pelas quais é muito fácil se apaixonar. Seu som parece ter um toque saboroso vindo dos anos 80 com a pegada chiclete dos hits pop rock dos anos 2000, mas tudo soa fresco e muito autêntico. Ela apresenta um visual dramático, nada básico, com makes poderosas inspiradas na arte drag, o que também cria uma marca para ela. Além disso, suas letras trazem temas com os quais é fácil se relacionar, como os dilemas da vida de um jovem adulto, mas de um jeito divertido, até debochado de certa forma.

É muito bom ver artistas com tamanha personalidade recebendo reconhecimento, e Chappell tem tudo para ser cada vez mais famosa.

