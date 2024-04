M. Night Shyamalan agora usa plot twist até no trailer para aumentar a curiosidade por ‘Armadilha’

Alto contraste

Josh Hartnett em cena de 'Armadilha' (Divulgação)

M. Night Shyamalan fez a fama em Hollywood com uma sacadinha no final de O Sexto Sentido. O plot twist na história deu tão certo que acabou virando a marca registrada do diretor, repetida com maior ou menor grau de forçação de barra nos filmes seguintes (Corpo Fechado, Sinais e A Vila).

Agora Shyamalan leva o subterfúgio a outro nível. Na semana passada, ele inaugurou em sua obra o plot twist no trailer. A primeira prévia de Armadilha, com previsão de estreia nos cinemas em 1º de agosto, já mostra uma virada de mesa que aumenta a curiosidade pelo filme.

Até então, pouco se sabia sobre a trama. A sinopse indica que “um pai e uma filha adolescente assistem a um show pop, onde percebem que estão no centro de um evento sombrio e sinistro”. O trailer, entretanto, mostra bem mais coisa. Se você não quiser levar spoiler, é melhor parar por aqui.

Bom, no trailer, o ginásio onde rola o show acaba cercado pela polícia. O pai (interpretado por Josh Harnett) descobre que é uma ação dos policiais para prender O Açougueiro, um serial killer perigosíssimo. Na reviravolta mostrada por Shyamalan, a gente descobre que o assassino é o protagonista da trama.

É claro que em se tratando do diretor, o espectador pode esperar outras surpresas. Mas uma coisa ele já conseguiu: deixar o filme no radar de um público além da sua base de fãs.

Veja o trailer

