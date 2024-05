Uniforme dos quadrinhos do Wolverine? Hugh Jackman? Filme bom? Não espere nada do novo filme do Deadpool Ryan Reynolds conta como será a terceira aventura do personagem mais maluco do universo Marvel

Deadpool e Wolverine farão um filme totalmente caótico e sem sentido, e isso é ótimo Ryan Reynolds e Hugh Jackman em Deadpool & Wolverine (Divulgação)

O terceiro filme do mutante falastrão da Marvel vem chacoalhando as redes sociais há algum tempo, principalmente por causa da habilidade de Ryan Reynolds (que interpreta o personagem) de mexer com seu público.

O ator causou um enfarto coletivo quando anunciou, em 2022, que Hugh Jackman voltaria a interpretar Wolverine uma vez mais no terceiro longa do Deadpool. Como é de conhecimento geral, Jackman já havia anunciado que não faria mais o mutante depois de Logan, de 2017.

Aí, veio, em 2023, uma foto de Deadpool & Wolverine caminhando juntos, com o detalhe que o X-Man estava usando seu uniforme (e a máscara) clássico das HQs, coisa que nunca havia acontecido no cinema.

Todos estes elementos geraram discussões intermináveis nas redes, com gente principalmente xingando ou elogiando a volta de Jackman e também xingando e elogiando o uso do uniforme do Wolverine das HQs.

Há também a conversa se esta terceira aventura do Deadpool vai prestar e se não está dando dicas demais de que será um filme ruim e por aí vai.

Bem, em se tratando de Deadpool e de Ryan Reynolds, toda essa discussão é irrelevante, afinal o personagem e seus filmes não passam de galhofa, brincadeira, zoeira e diversão total. Sempre foi assim. Ficar discutindo a seriedade do projeto não leva a nada. E Reynolds sabe disso, tanto é que soltou um videozinho onde diz exatamente o que as pessoas devem esperar de Deadpool & Wolverine. Leia:

“Estamos muito empolgados para nos juntarmos a você no dia 25 de julho, mas devemos preparar o cenário corretamente. Este filme é tão superficial quanto uma sequência de A Reconquista (Battlefield Earth). Vamos principalmente nos espancar sem nenhum sentido, brigar com a Disney, contar algumas piadas de mau gosto, fazer algumas piadas às minhas custas, fazer piadas às custas do Hugh, e desviar completamente a atenção da sequência obrigatória do pós-crédito da Marvel que, se você ainda não percebeu, é sempre uma propaganda para outro filme, que sempre terminará com uma propaganda para outro filme. Então, sente-se, relaxe, deixe a gente diminuir seu Q.I. e aumentar sua frequência cardíaca enquanto viajamos para uma terra dos sonhos vazia, um lugar onde homens e mulheres adultos andam por aí de colante e agem como se não fosse um grande pedido de ajuda. Isso é cinema”.

Bom, parece que Ryan disse tudo, né? As pessoas andam de saco cheio de filmes de super-heróis e ninguém precisa que a terceira aventura do Deadpool se leve a sério. Não se levou até hoje, porque faria diferente agora? Só por causa do Wolverine? Ah, para com isso!

Deadpool & Wolverine estreia no dia 25 de julho.

