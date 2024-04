De quase golpe a amor eterno

Alto contraste

E aí, Mariasssss!!!

Como passaram a semana? Curtiram a história da semana passada? Um susto que valeu a pena , afinal, era tudo brincadeira e o namorado da nossa Maria só queria mesmo fazer o pedido de casamento.

Bem, essa semana recebi umas histórias muito doidas sobre primeiro encontro e verdadeiro amor. Olha, demorei um pouco para escolher qual publicar, todas eram muito boas e vão ficar guardadas para serem contadas também.

A escolhida é surreal. Sabe aquela coisa de destino? Pois bem. A nossa Maria da semana conheceu o verdadeiro amor durante uma tentativa de golpe. Isso mesmo! Você não está nas páginas policiais, mas prepare-se para muito caos!

Estava de mudança e a casa, uma bagunça. Tinha caixas empilhadas por todos os cantos, pilhas de etiquetas, fita adesiva e tudo o que vocês possam imaginar relacionado a mudança.

Bem, a grana estava curta e não tinha mais condições de pagar pelo aluguel do apartamento que morava. Sabe aquela fase difícil em que você não sabe se seu salário encurtou ou se as coisas ficaram caras demais? Então, estava justamente neste momento.

Aluguei um apartamento de um quarto perto do trabalho para nem ter que tirar o carro da garagem. Eram duas quadras, praticamente no quintal da empresa. A minha maior dificuldade era que estava migrando de um lugar amplo para um ambiente bem intimista, ou seja, metade das minhas coisas não caberiam no novo lar.

Bem, anunciei em um site de compra e venda de usados e até que me dei bem, consegui fazer bons negócios. Então chegou a vez da minha geladeira. Marias, prestem bem atenção! Não era qualquer geladeira, era o refrigerador dos meus sonhos! Comprei em 24 vezes no cartão. Era daquele modelo que tinha água gelada na porta, sabe? Estava bem difícil desapegar, mas precisava.

Fiz o anúncio e prontamente um suposto comprador me respondeu. Ele estava super interessado, fez a proposta e foi até em casa dar uma olhada na geladeira. Ele disse que a geladeira não era para ele, que seria para o primo dele, o Gustavo.

Até aí, tudo bem. Ele olhou bem a geladeira e disse que pagaria o preço que pedi. Mas assim, só pra vocês entenderem, lembra que estava apegada? Pois bem, deixei o valor bem acima, acho que foi por causa do apego mesmo e para tentar uma negociação.

Aí que veio a surpresa. Ele falou que a transferência bancária seria do nome dele e não do nome do primo. Achei aquilo meio estranho, mas tudo bem. Para selar a negociação, ele fez uma chamada de vídeo com o tal Gustavo.

Marias, sério, quando abriu a câmera e olhei pro rapaz, meu coração parou na hora. Fiquei totalmente sem ar e já queria presentear o moço com a geladeira. Presente, seu lindo!

Foi paixão à primeira vista. O Gustavo, que também estava de mudança, pediu para olhar tudo e o homem que estava lá para mostrar começou a falar como se fosse o dono do eletrodoméstico. Foi bem esquisito, tá?

Negócio fechado e o interessado que estava na minha casa me mostrou um comprovante de pagamento. Estava tão na correria que nem conferi se o dinheiro tinha caído na minha conta. Ele foi embora e nunca mais apareceu.

Adivinhem quem foi buscar a geladeira? O Gustavo. Marias, nos olhamos de um jeito…

Depois de troca de olhares e frases meio embargadas, o Gustavo perguntou se estava tudo certo e se o dinheiro tinha caído na minha conta. Quando abri o aplicativo do banco, nada.

Conversa vai, conversa vem, descobrimos que havíamos caído em um golpe. O Gustavo nem conhecia o homem que me procurou e ele achou que eu fosse prima daquele senhor.

Olha, quase fomos feitos de bobos. Se não fosse a minha irmã, que é advogada, resolver toda a situação e recuperar o dinheiro.

No fim das contas, Gustavo e eu começamos a namorar a e depois de um ano, aquela geladeira lindaaaaa, dos meus sonhos, voltou a ser minha. Fomos morar juntos!

Moral da história: cuidado com os golpes, mas sempre acredite no amor.

Mariassss, amo uma história de amor que começa com caos e vocês? Mentira, só gosto mesmo é do final feliz.

Falando em golpes, tomem muito cuidado com compras em sites, muita gente se dá mal. Pesquisem muito antes de pagar pelo produto.

Se você tiver uma história muito doída, mande pra mim, vou adorar contar aqui, na nossa salinha particular.

Excelente semana!

Um beijo, Marias.