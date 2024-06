Alto contraste

'Hoje em Dia' é assistido por mais de 80 milhões de brasileiros Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Renata Alves apresentam o programa 'Hoje Em Dia' (Edu Moraes)

O Hoje em Dia tem garantido o segundo lugar isolado com importante vantagem frente a terceira colocada com 3,8 pontos de média e 13,1% de participação na parcial de 2024 (até 11 de junho). A revista eletrônica da RECORD também se supera na comparação de 2024 com o mesmo período do ano passado (01 de janeiro a 11 de junho), quando registrou 3,3 pontos de média e 11,4% de share: uma vantagem de 15% tanto em audiência quanto em participação.

A atração, comandada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, conquistou, na parcial do mês de junho, o maior share dos últimos 13 meses, com crescimento de 20%, comparado ao mesmo mês de 2023.

Assim como na Grande São Paulo, o programa ultrapassa, neste mesmo período, o share de junho/2023 em 11% no Rio de Janeiro, em 6% em Belo Horizonte, em 14% no Distrito Federal, em 7% em Vitória e em 9% em Manaus.

O Hoje em Dia vence o SBT, que pega parte de um programa de entretenimento, com relevante vantagem (quase 2 pontos tanto no Mercado Nacional quanto na Grande São Paulo).

Dentre as demais regiões metropolitanas que compõem o Painel Nacional de Televisão (PNT), o programa ultrapassa a terceira colocada em 3,5 pontos de audiência e 12% de share nas capitais baiana e capixaba – localidades onde a revista eletrônica da RECORD está na casa dos 5 pontos de audiência.

Segundo dados projetados no Atlas de Cobertura da RECORD, o Hoje em Dia foi assistido, entre 01 de janeiro e 11 de junho de 2024, em todo o território nacional, por 80,3 milhões de telespectadores, ao menos durante 1 minuto. A cada exibição, o programa atinge 6,8 milhões telespectadores. São mais de 2,8 milhões telespectadores por minuto.