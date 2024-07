Aline e Igor Rickli: Momento emocionante no palco do teatro O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley (ex-integrante do grupo Rouge) estenderam a parceria da vida para os palcos. Os famosos...

Bebê Mamãe|Do R7 05/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 05/07/2024 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share