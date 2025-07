Banda Sentimentos explora amor sensual em novo single “Incomparável” A nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é uma declaração de amor, completa com a voz sentimental de... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2023 - 15h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é uma declaração de amor, completa com a voz sentimental de Ellyson

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento

Formada em Pernambuco, a banda de brega Sentimentos explora o amor, com claros tons sensuais, em seu mais novo single “Incomparável”, lançado nessa sexta-feira, 27. Projetada para fazer “todo mundo dançar agarradinho”, a faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, foi composta por Fred Liel.

Ouça “Incomparável”.

Com o objetivo de resgatar o brega romântico original, “Incomparável” é um claro exemplo do gênero – trazendo letras românticas, como “Quero ser a sua vida / Fazer amor inesquecível, inacreditável / Que só a gente sabe como é”, e uma produção claramente enraizada nas origens do brega, especialmente a percussão.

‌



“‘Incomparável’ é aquela faixa para pegar no coração daqueles que amam brega romântico. Tem uma pegada de bachata nas percussões pra fazer todo mundo dançar agarradinho e dedicar pra aquela pessoa especial ou sofrer lembrando daquela pessoa que você já perdeu”, diz a banda sobre esse novo lançamento.

A faixa também recebe um videoclipe, disponível no Youtube da banda e com pequenos clipes presentes nas redes sociais do grupo e dos dois membros, Ellyson e Ziane. A gravação segue com a mesma história, e mostra o romance imbuído na faixa.

‌



Sobre Banda Sentimentos: Banda Sentimentos é a revelação do Brega Romântico que veio para travar a internet, com o talento e simpatia dos vocalistas acumulam fãs por onde passam. Liderada pelos cantores Ellyson e Ziane, a banda foi formada em JUNHO de 2019 e já acumula mais de milhões de visualizações na Internet. O objetivo principal da banda é resgatar o brega raiz romântico, com suas interpretações a dupla leva milhares de fãs à loucura. A Banda veio para representar uma cultura do Recife - o Brega Romântico.

Instagram | Youtube | Spotify

‌



Sobre ONErpm: A ONErpm é uma empresa de música de última geração que oferece novas alternativas e soluções de negócios inovadoras para artistas, selos e criadores de conteúdo entrarem no mercado. Oferecendo um conjunto completo de serviços sob medida que inclui suporte de marketing, bem como uma infinidade de ferramentas de distribuição e criação de material promocional, inteligência com dados analíticos, recolhimento autoral, contabilidade de negócio e soluções de pagamento global, a ONErpm fornece uma estrutura completa aos seus clientes facilitando as operações do dia a dia para que eles estejam sempre atualizados com o mercado da música e seu caráter complexo, global e dinâmico. Como parceiro confiável, a ONErpm enfatiza a transparência em tudo o que faz, desde a execução de uma campanha de marketing até o pagamento.

A fórmula de sucesso da ONErpm é sustentada por sua tecnologia proprietária, metodologia de marketing e seus mais de 450 funcionários em 29 escritórios em 20 países. A presença global da empresa está em constante crescimento, tornando-a uma das empresas de música independente que mais cresce no mundo. A missão da ONErpm é ajudar artistas e criadores de todas as esferas da vida a serem bem-sucedidos, ao mesmo tempo em que quebra as normas de negócios que sobrecarregaram as gravadoras tradicionais. Com o objetivo de maximizar o valor da música, a ONErpm é líder em novas oportunidades de receita e opera uma das maiores redes multicanais do YouTube (MCN), cujos canais geram mais de 10 bilhões de visualizações todos os meses.

Para mais informações, visite www.onerpm.com