Emersoul Groove lança o mais novo single "Faça a Diferença"

Primeiro singles do Homônimo EP que será lançado em 26 de Julho O cantor paulistano Emersoul Groove lançará na sexta, 24/05, o single "Faça a Diferença". Este é o primeiro single do EP de mesmo nome que será lançado em 26/07. Nascido em São Paulo e com a música presente no DNA da família, aos 14 anos começou a cantar e deu seus primeiros passos na música dentro do universo do samba e do pagode. Em um mundo que clama por mudança, seu novo projeto surge ecoando como um manifesto inspirador. Através de uma melodia contagiante e letra que celebra a ação e a esperança, o single “Faça a Diferença” convida a uma profunda reflexão sobre o nosso papel na construção de um futuro melhor. O refrão da canção exala toda essa positividade: “Seja diferente, mas não seja desigual/Faça a diferença de um jeito natural” O futuro EP Faça a Diferença mistura canções inéditas e covers em um estilo diferenciado que transbordam positividade e o poder transformador da ação individual e coletiva. Inspiradas por histórias reais de pessoas que dedicam suas vidas a tornar o mundo um lugar mais justo e sustentável, as letras nos convidam a refletir sobre o nosso potencial para causar um impacto positivo. Sobre a produção do novo EP, Emersoul Groove afirma: “A sonoridade é rica e vibrante, combinando elementos de diversos gêneros musicais, e só foi possível graças à contribuição de um time de músicos excepcionais, cada um com seu talento único e paixão pela música." Desde as percussões contagiantes de Castor e Marcinho, passando pela melodia impecável de Walmir Borges, o baixo sólido de Marcelo Mariano, a bateria precisa de Bruno, até as harmonias mágicas de Piu Cabral, sem contar as vozes angelicais de André Mota e Simone, cada músico deu vida à música com maestria e dedicação. Mais do que um simples projeto musical, este manifesto sonoro é um convite à ação e à esperança. Através da força da música, ele nos convida a refletir sobre o nosso papel no mundo e a tomarmos medidas para construir um futuro mais promissor para todos. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e agir! Ficha técnica: Emersoul Groove / vocal e produção musical Walmir Borges / arranjo e produção musical Castor / percussionista Marcinho / percussionista Marcelo Mariano / baixista Bruno / baterista Piu Cabral / tecladista André Mota / backing vocal Simone / backing vocal Siga Emersoul Groove nas redes sociais Instagram / Spotify / Apple Music / Youtube Sobre a ForMusic: Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras. ForMusic nas redes: Website | Facebook | Instagram