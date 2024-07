Festa do Peão de Barretos: evento anuncia novas atrações em seu line-up

Alto contraste

A+

A-

Guilherme & Santiago, João Pedro & Cristiano, e Luiz Cláudio & Giuliano estão confirmados na Festa do Peão, que acontece de 15 a 25 de agosto

A 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anunciou mais três shows em sua programação artística. As atrações estão confirmadas para o Palco Amanhecer, um dos principais espaços de shows do evento. A Festa de Barretos acontece entre 15 a 25 de agosto, no Parque do Peão.

No dia 17 de agosto (sábado), a tradicional dupla sertaneja João Pedro & Cristiano está confirmada para cantar na festa. Além deles, no dia 22 (quinta-feira), os artistas Luiz Cláudio & Giuliano também foram anunciados como atração musical. No dia 23 (sexta-feira), a dupla Guilherme & Santiago, que celebra neste ano três décadas de carreira, promete um show repleto de grandes sucessos.

Mais shows

Publicidade

Além das novas atrações anunciadas nesta semana, a Festa do Peão de Barretos vai contar com shows nos 5 palcos espalhados pelo complexo do Parque do Peão. No primeiro dia, 15 de agosto, os shows são do cantor revelação Luan Pereira e de Lauana Prado, com o projeto especial "Raiz Arena". Dia 16, sexta, estão confirmadas as apresentações de Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Bruno & Marrone e Kleo Dibah. A programação segue no dia 17 de agosto, com César Menotti & Fabiano (embaixadores do rodeio deste ano), Jorge & Mateus, Ana Castela, Trio Parada Dura, Felipe & Rodrigo e Jiraya UAI. Dia 18 é a vez de Edson & Hudson.



Na segunda-feira, dia 19, o Estádio de Rodeios recebe por mais um ano o evangelista Deive Leonardo com sua turnê mundial 'Antes & Depois', em uma apresentação beneficente. Dia 20, a dupla Lucas Reis & Thácio é a primeira atração confirmada para a data. Já o dia 21 de agosto, contará com o projeto inédito "Os Menotti 20 anos – Especial Os Embaixadores" com os irmãos recebendo no Estádio de Rodeios para participações especiais Gabi Martins, Trio Parada Dura, Fiduma & Jeca, Matheus Vargas, Lourenço & Lourival, Bruna Viola, Carreiro & Capataz e Beto & Breno. No mesmo dia, tem ainda show de Bruno & Barretto. Na quinta-feira, dia 22, tem show de Daniel, Matogrosso & Mathias, Victor & Léo e Pedro Paulo & Alex.



Dia 23, é a vez de Luan Santana, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Munhoz & Mariano, Hugo Pena & Gabriel e Bruno Cesar & Rodrigo. O sábado, 24, será marcado pelo show internacional de Cody Johnson, em apresentação única no Brasil. No mesmo dia ainda se apresentam Chitãozinho & Xororó, Hugo & Guilherme, Zé Ricardo & Thiago, Fiduma & Jeca e VH & Alexandre.

Ingressos

Publicidade

Os ingressos estão à venda exclusivamente por meio do site oficial https://barretos.totalacesso. com/. Pelo endereço é possível encontrar os lotes para os setores Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente, além de pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.

Mais informações: Link