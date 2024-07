Fundação do Livro e Leitura apresenta programação da 23ª FIL Evento realizado no Sesc, na manhã do dia 5 de julho (sexta-feira), reuniu a classe literária, produtores culturais, autoridades e...

‌



Evento realizado no Sesc, na manhã do dia 5 de julho (sexta-feira), reuniu a classe literária, produtores culturais, autoridades e apoiadores da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que será realizada entre os dias 1 e 11 de agosto, com mais de 400 atrações em 20 locais da cidade

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto reuniu, na manhã de sexta-feira (5 de julho), no Sesc, representantes da classe literária, produtores culturais, autoridades e apoiadores para o lançamento da programação oficial da 23ª FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto), que será realizada entre os dias 1 e 11 de agosto, oferecendo mais de 400 atrações em 20 locais da cidade.

O evento que divulgou a programação da FIL contou com a participação de slammers e apresentação de poesias pelo próprio autor homenageado nesta edição da feira, Carlos de Assumpção. “Essa homenagem não é só a mim, ao que eu tenho feito na vida, é uma homenagem ao povo negro que está na marginalidade e que tudo fez pelo país, que tem feito e vai continuar fazendo, porque o nosso povo, até hoje, não teve reconhecido o seu sacrifício pelo país. Eu recebo essa homenagem não como a mim, mas ao nosso povo negro e ao próprio Brasil”, disse o escritor de 97 anos.

Parcerias que geram resultados

Com o auditório lotado, o gerente do Sesc Ribeirão, Mauro Jensen, destacou o valor das parcerias. "Vejo aqui pessoas que se movem e conseguem colocar a Feira do Livro em pé. Não só a feira, como uma série de outras atividades que tornam Ribeirão Preto uma cidade potente e que nos orgulha de estar aqui", disse. “A Feira do Livro e a união de vários setores que ela proporciona são exemplos do uso da cultura como agente transformador da sociedade”, afirmou o secretário da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, Pedro Leão.

A presidente da fundação, Dulce Neves, lembrou a comemoração de 20 anos da entidade em 2024. “Há duas décadas foram plantadas as sementes de um sonho literário que floresceu e se tornou um marco cultural. Nestes vinte anos de história, a FIL já recebeu mais de seis milhões de visitantes, mais de 3 mil autores internacionais, nacionais e locais, pessoas ávidas por conhecimento, emoção e transformação através das palavras. A 23ª FIL não será diferente, teremos mais um grande encontro de almas apaixonadas pelo livro, uma oportunidade única para vivenciar a literatura em toda a sua grandiosidade”, comentou.

Literatura e humanidade

Em sua proposta para esta 23ª edição, a FIL convida os visitantes a uma imersão literária e artística diversificada. Segundo Adriana Silva, vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura e curadora da feira, a ampla programação busca explorar os desdobramentos da literatura e da humanidade ao longo de mais de 500 anos. "Desde o épico texto de Camões até os dias atuais, destacam-se os cotidianos poéticos presentes nos textos de Ferreira Gullar, na literatura crítica de Sueli Carneiro e nas batalhas de rua dos slams. Esse é o trajeto que pretendemos percorrer nos 11 dias de feira", afirma Adriana.

Homenageados

Os autores homenageados desta 23ª FIL são Ferreira Gullar (escritor, in memorian), Carlos de Assumpção (escritor), Perce Polegatto (autor local), Sueli Carneiro (autora Educação) e Janaína Tokitaka (autora infantojuvenil). O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, é o patrono do evento. Neste ano, a Feira Internacional do Livro também vai celebrar os 150 anos da imigração italiana e os 200 anos da imigração alemã no Brasil.

Realização

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Usina Alta Mogiana, GS Inima Ambient e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto apresentam a 23ª FIL - Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.

Patrocínio Diamante: Usina Alta Mogiana e GS Inima Ambient

Patrocínio Ouro: Arteris

Patrocínio Prata: Necta Gás Natural e Savegnago

Patrocínio Bronze: Gerdau, Lupo, Ribeirão Shopping Multiplan e Tracan

Instituição Cultural: Sesc

Apoio Cultural: APAA - Associação Paulista Amigos da Arte, ACIRP - Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Universidade Anhembi Morumbi, Apis Flora, Caldema, Grupo Intelli, Cervejaria Invicta, Gnatus Equipamentos Odontológicos, Supermercados Gricki, Madeiranit, Monreale Hotels, Grupo Passalacqua, Passalacqua Tech, Riberfoods, Santa Helena, Real Supermercados, Santiago e Cintra Geotecnologias, Santa Emília, Vantage GeoAgri, Transface, Grupo Utam, Pedra Agroindustrial e Virbag.

Apoio Institucional: Fundação Dom Pedro II, Biblioteca Sinhá Junqueira, Consulado Geral de Portugal, Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, CUFA - Central Única das Favelas, ONG Arco Íris, Coletivo Abayomi, Diretoria de Ensino - Região de Ribeirão Preto, ETEC José Martimiano da Silva, Fundação Educandário, SESI, SENAC, Barão de Mauá, Centro Universitário Moura Lacerda, Unaerp, IE - Instituto de Estudos Avançados Da Universidade de São Paulo, Adevirp - Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, Ann Sullivan, Associação dos Surdos de Ribeirão Preto, CAEERP,Dr. Cãopaixão, FADA, Fundação Panda, RibDown, Alma (Academia Livre de Música e Artes), Convention & Visitors Bureau, Painew, Verbo Nostro Comunicação Planejada, IPCCIC, RP Cine, Guarda Civil e Polícia Militar.

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país e tornou-se internacional em 2020. Atualmente, possui 24 anos de história e realiza neste ano a sua 23ª edição. A cada ano, a programação reúne autores, artistas, intelectuais, educadores, estudantes e participantes de diversas localidades. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população, o que consolida o objetivo primordial de fomentar a leitura e de contribuir para ampliar os números de leitores do país.

Sobre a Fundação