PRISCILLA estreia novo show em São Paulo com casa lotada Artista recebeu Pabllo Vittar e Leandrinho do Bonde do Tigrão no palco

PRISCILLA estreou a turnê “Priscilla: a experiência” no último domingo, 30, em São Paulo. O espetáculo aconteceu no Tokio Marine Hall, onde a cantora recebeu Pabllo Vittar e Leandrinho do Bonde do Tigrão como participações especiais. Com Pabllo, cantou “10/10” e “São Amores”, levando o público à loucura. Leandrinho cantou seu verso em “Quer Dançar”. Além disso, todas as faixas do seu último álbum, “PRISCILLA”, foram performadas, incluindo “Doce Veneno”, “Fora da Lei”, “Fã Incubado”, “Elemento X”, “La Reina” e “Unicórnios”. A cantora também dedicou um bloco ao álbum “Gente”, incluindo músicas como “Liberdade”, “Sem Querer”, “Tanto Faz” no setlist.

O espetáculo, com direção musical da cantora e Tiago Skiter, é um passo à frente em sua carreira, contando com novos elementos no palco, além do figurino exclusivo, assinado pela Silfar, que ajudou a introduzir o alter ego Enyla.

“A turnê é uma extensão do álbum de estúdio. A ideia sempre foi construir um disco que fosse para o palco sem muita alteração. Sempre tive vontade de ter um projeto de estúdio que representasse a força, a energia, o nível de performance que eu tenho nos palcos, então ele foi pensado assim”, PRISCILLA conta sobre a concepção da turnê e disco.

Sobre esse novo momento na carreira, a artista complementa:

“Também tem um diferencial em nível de estrutura. É a primeira vez que eu tenho outros integrantes, além dos músicos, no palco, que são os D-AMANTS. Eles já estiveram nos meus videoclipes e agora estarão no palco comigo, não só dançando, mas tendo vários outros papéis. É um show muito para cima!”

PRISCILLA ainda conta que o repertório do show é essencialmente formado pelo álbum recém-lançado, além de um momento especial para o disco “Gente”, de 2018, conectando os dois projetos em uma só narrativa.

“Ainda dentro desse show acontece um tributo a uma outra obra minha, o ‘Gente’, muito amado pelos fãs. É um momento com alguns medleys desse trabalho que foi tão importante para mim também. Criamos essa conexão entre essas duas obras perto do fim do show que concluirá com uma energia única essa minha nova história.”