Shakira se apresentará na final da Conmebol Copa América EUA 2024

A artista se apresentará na final da competição, que está marcada para domingo, 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, às 20:00 (horário local)

A CONMEBOL confirmou que a artista vencedora do Grammy e do Latin Grammy Shakira se apresentará pela primeira vez na Copa América, torneio de seleções mais antigo e emocionante do mundo. Ela será a primeira atração musical durante o intervalo da final, que ocorrerá no domingo, 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Shakira, que já se apresentou nos maiores eventos do mundo, como o Super Bowl e três Copas do Mundo, é um ícone no mundo dos esportes. Ela retornará ao palco com uma combinação de seus famosos hits e seus mais recentes sucessos.

"Shakira é uma estrela sul-americana extraordinária que encantou o mundo inteiro. Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, transformando sua arte em um fenômeno global que ultrapassa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua apresentação na Copa América EUA 2024 reforçará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte", disse Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL.

A final acontecerá neste domingo, às 20h (horário local), com mais de 54 mil fãs até o momento, no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

Após o sucesso de seu novo projeto, "Las Mujeres Ya No Lloran", um dos álbuns mais reproduzidos do ano, Shakira iniciará sua aguardada turnê mundial, com 17 shows pelos Estados Unidos, começando em 2 de novembro, em Palm Desert, CA.

