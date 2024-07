Thiaguinho apresenta nova tour "Sorte" no Espaço Unimed Com uma roupagem de roda de samba e pagode, cantor faz show em São Paulo no dia 06 de julho de 2024 (sábado)

Com uma roupagem de roda de samba e pagode, cantor faz show em São Paulo no dia 06 de julho de 2024 (sábado)

No dia 6 de julho de 2024 (sábado), prepare-se para uma noite de pura energia e boa música no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, com Thiaguinho, trazendo seu espetáculo "Sorte".

Com uma carreira marcada por sucessos e uma legião de fãs apaixonados, o cantor promete uma apresentação inesquecível, repleta de emoção e vibração.

O novo projeto do artista foi dividido em dois EPs e além das músicas, o trabalho inclui também turnê e audiovisual, gravado ao vivo em São Paulo. O novo repertório é uma leitura contemporânea de sonoridades tipicamente brasileiras misturadas às referências musicais do cantor, numa roupagem de roda de samba e pagode.

O EP 1, primeira parte do álbum, apresenta nove faixas, incluindo colaborações especiais com Billy SP e L7nnon. Com um repertório de estilos que inclui R&B, afrobeat e muito mais, Thiaguinho promete entregar uma experiência genuína de samba e pagode.

As músicas do novo álbum representam o primeiro trabalho de faixas inéditas após o sucesso da última temporada de “Tardezinha”, de “Meu Nome é Thiago André” e “Infinito”, projetos que eram pautados em regravações.

“Que alegria falar sobre ‘Sorte’, estou muito empolgado com essa nova fase e feliz em compartilhar o novo projeto, que está vindo aí a todo vapor! Esse trabalho é uma celebração à nossa música, estamos mesclando influências do R&B, afrobeat, do pagode e outros estilos musicais. Tenho certeza de que o resultado vai emocionar geral”, comentou Thiaguinho.

Não perca a oportunidade de testemunhar uma das apresentações mais esperadas do ano e garanta seu lugar para uma noite de emoções intensas e música de qualidade.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.



Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações.

Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Thiaguinho com nova tour “Sorte” Espaço Unimed

Data: 6 de julho de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Valores: Pista (1º lote): R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) | Setores A, B, C: R$480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) I Setores E, F, G: R$380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) I Camarote A: R$480,00 (inteira e individual) I Camarote B: R$380,00 (inteira e individual)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.