Capitão América 4: Novidades sobre o orçamento milionário do filme Segundo informações divulgadas, o próximo filme do Capitão América terá um orçamento de quase US$ 400 milhões.Leia a matéria completa...

27/06/2024 - 19h24

