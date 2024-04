Alto contraste

Cillian Murphy, conhecido por seu papel em "Extermínio", revelou que está disponível para uma sequência do filme. Em uma entrevista recente, o ator expressou seu interesse em retornar ao papel e explorar mais a história do personagem. Saiba mais sobre as declarações de Murphy e as possibilidades de uma continuação em Filmes - O Vício.

