Deadpool 3: Michael Chiklis nega retorno como Coisa

Coisa de Quarteto Fantástico Coisa de Quarteto Fantástico (O Vício - Cinema)

O ator Michael Chiklis, conhecido por interpretar o personagem Coisa no filme Quarteto Fantástico, recentemente negou os rumores de que estaria retornando ao papel em Deadpool 3.

Se você é fã dos filmes de super-heróis e estava ansioso para ver Chiklis reprisando o papel de Coisa, infelizmente terá que esperar mais um pouco. Segundo o ator, ele não foi contatado para participar do próximo filme do Mercenário Tagarela.

Para saber mais sobre o futuro do personagem Coisa e as novidades de Deadpool 3, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

