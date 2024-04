Deadpool 3: Suposta arte inédita traz Wolverine

Alto contraste

Wolverine e Deadpool em Deadpool 3 Wolverine e Deadpool em Deadpool 3 (O Vício - Cinema)

Uma suposta arte inédita de Deadpool 3 está dando o que falar nas redes sociais. A imagem mostra Deadpool e Wolverine lado a lado, o que deixou os fãs dos mutantes animados com a possibilidade de um encontro épico no novo filme.

Quer saber mais sobre essa suposta arte de Deadpool 3 e ficar por dentro de todas as novidades do filme? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e descubra todos os detalhes!

