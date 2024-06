Divertida Mente 2: Alegria e Ansiedade em destaque

O Vício |Do R7

Alegria e Ansiedade em Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 se torna a maior abertura global da história para uma animação. A continuação do aclamado filme da Pixar conquistou o público ao explorar as emoções de Alegria e Ansiedade de forma envolvente e cativante. Com uma trama emocionante e personagens carismáticos, o filme se destaca como um sucesso de bilheteria e crítica.

