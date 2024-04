Alto contraste

A+

A-

Sully na franquia Avatar Sully na franquia Avatar (O Vício - Cinema)

James Cameron revelou que o terceiro filme da franquia Avatar será uma jornada mais difícil para os personagens. Em uma entrevista recente, o diretor falou sobre as novas aventuras que aguardam Sully e sua equipe. Saiba mais sobre as expectativas para Avatar 3 consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.