Marvel adia lançamento de novos filmes, sugere site

Time de atores de Thunderbolts Time de atores de Thunderbolts (O Vício - Cinema)

A Disney deixou os fãs da Marvel em alerta ao sugerir que alguns filmes do universo cinematográfico foram adiados. De acordo com informações do site Filmes - O Vício, a empresa insinuou que os lançamentos de algumas produções do estúdio terão que esperar um pouco mais para chegar aos cinemas.

