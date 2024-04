Milo Ventimiglia revela se ainda quer interpretar o Batman

Alto contraste

Batman do Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia, famoso por seu papel em "This Is Us", foi questionado recentemente se ainda tem interesse em interpretar o icônico super-herói Batman nos cinemas. Em uma entrevista exclusiva, o ator respondeu a essa pergunta que intriga os fãs há algum tempo.

Descubra se Milo Ventimiglia está disposto a vestir a capa do Cavaleiro das Trevas consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

