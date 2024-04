Tom Cruise pode estrelar o último filme de Quentin Tarantino

Alto contraste

Tom Cruise está em negociações para um papel no próximo filme de Quentin Tarantino. O renomado ator, conhecido por seus papéis icônicos em filmes como "Top Gun" e "Missão Impossível", pode se juntar ao elenco do último projeto do aclamado diretor. Embora os detalhes sobre o enredo e a personagem de Cruise ainda sejam mantidos em sigilo, essa parceria promete ser uma combinação explosiva de talento e criatividade cinematográfica.

